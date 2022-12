Una mujer hace parte del Batallón Colombia que viajará al Sinaí

Será parte del centésimo batallón que viaja a Oriente Medio. La sargento formará parte de la misión establecida tras acuerdo el acuerdo de Camp David, en 1978, que tiene como función vigilar el acuerdo de paz entre egipcios e israelíes en la península del Sinaí.



"Es un orgullo y una avance importante en mi carrera", revela Amado.

Pero para su hijo de 10 años, que no sabe de acuerdos ni tratados internacionales, será una difícil prueba pues debe estar 10 meses sin su mamá.



"No me gusta, pero estoy orgulloso", dice el pequeño entre lágrimas. María Consuelo tiene otro hijo de 21 años.



La suboficial completa 17 años de carrera en el Ejército y ha sido asignada a esta unidad como enfermera.



La ceremonia de despedida del contingente que viajará al Sinaí estuvo presidida por el presidente Juan Manuel Santos y la cúpula militar.



El Batallón Colombia en el Sinaí hasta el momento solo ha tenido labores de observación y no de combate, pues tanto Egipto como Israel han respetado el acuerdo de paz.