Una mujer y su familia llegaron a Buga, Valle, tras ser deportados de Venezuela

Gloria Arana, su esposo y dos de sus hijos de nacionalidad venezolana tuvieron que escapar de Venezuela. Después de cuatro días de persecución, ella se entregó a las autoridades del vecino país, quienes la acusaron de tener vínculos con paramilitares.

Durante los días que estuvo en poder de la guardia venezolana, la mujer manifestó haber sido atropellada. "Fue muy triste, fue un atropello, no respetaron los derechos de nosotros y mucho menos de los niños que son de este país", contó la mujer al agregar que durante dos días aguantaron hambre.

Arana tiene tres hijos nacidos en Venezuela y uno colombiano, ella huyó con los más pequeños, por lo que señaló que la unidad de su familia se rompió. "Tengo un hijo de 24 años venezolano, y una hija. Quedó mitad de mi vida allá", expresó.

La vallecaucana aseguró que el dinero para poder regresar a Colombia se los entregó la ONU. "Después de la persecución, con un cordón militar por el que no podíamos pasar. Logramos llegar a Colombia, a Buga, con ayuda de la ONU", dijo.

Desde que esta familia llegó a su ciudad natal, Gloria no ha recibido ayuda por parte de las autoridades del municipio. "Nosotros llegamos el domingo, la Alcaldía estaba cerrada. Luego, arrimé el lunes pero no me dieron ninguna respuesta”, sostuvo.

Después de vivir esta odisea con su familia, la mujer espera nuevas oportunidades de empleo para poder salir adelante.