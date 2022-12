Una persona murió durante asalto a banco en el centro de Buga

La Policía informó que el pasado jueves hombres armados irrumpieron en la sede de una entidad bancaria ubicada en el centro de la Ciudad Señora.

Los hechos se registraron hacia las 3:15 p. m. cuando cerca de 15 personas se encontraban en el lugar realizando sus transacciones financieras.

“Escuché a una persona que decía quietos y escuché tres detonaciones y, pues el susto de todos los clientes, todos nos tiramos al suelo”, afirmó uno de los usuarios del banco.

Edwin Julián Ruiz, vigilante de esta entidad, reaccionó al asalto, se abalanzó sobre los delincuentes intentando frustrar el hurto pero este no tenía un arma para defenderse.

El coronel Mauricio Pérez, subcomandante de la Policía del Valle del Cauca, aseguró que “hubo un forcejeo inicial con un vigilante, ellos se van a golpes y es cuando el individuo saca el arma y le propina un disparo a la altura del pecho”.

Tras ser herido de gravedad en el tórax, Ruiz fue trasladado al Hospital San José de Buga donde murió.

“A él no le permitían tener armas, no tenía como defenderse si en algún momento llegara a presentarse un accidente”, dijo Angie Xiomara Rodríguez, esposa de la víctima.

Las autoridades reaccionaron rápidamente y lograron capturar a los dos asaltantes. Uno de ellos dentro de la sede bancaria y el otro cuando intentaba escapar del lugar.