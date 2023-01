“Una semana más y estaríamos en segunda vuelta”: Antonio Navarro sobre resultados de Fajardo

El senador, quien se perfila como uno de los favoritos de cara a la Alcaldía Mayor de Bogotá, aseguró que faltó un “poquito” para salir vencedores.

“En segunda vuelta hubiéramos ganado la Presidencia. Estoy seguro de que el centro de Sergio Fajardo atraía votantes que no quieren un país polarizado, pero no llegó a darse esa posibilidad por un poquito. Tal vez, una semana más y estaríamos en segunda vuelta”, sostuvo Navarro Wolff.

Publicidad

Ante los nombres que se vislumbran dentro de la Coalición Colombia para la Alcaldía de la capital, aseguró que “es una discusión que no hemos empezado. Yo quiero ser candidato, por eso no me presenté al Senado de la República el 11 de marzo”.

“Todavía está indefinido en términos de candidaturas, pero vamos a ir juntos, vamos a ganar la Alcaldía de Bogotá”, resaltó.

La carrera para el próximo mandatario de los capitalinos, según Navarro, comenzó desde diciembre del año pasado. “Ya tenemos a Carlos Fernando Galán, David Luna, Pacho Santos, que han anunciado sus precandidaturas. Esto ya empezó”.

Vea, además:

Publicidad