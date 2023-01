Una Venezuela libre, lo que esperan artistas que darán concierto en frontera

“No pierdan la esperanza”, fue el mensaje que envió el venezolano Carlos Baute, uno de los primeros en llegar a Cúcuta, a sus compatriotas.

José Luis Rodríguez El Puma, que llegó en la noche del jueves para el Venezuela Aid Live, dijo que no pensó que volvería a los escenarios antes de mayo tras su trasplante de pulmones.

Pero este concierto “amerita, no un sacrificio, sino el privilegio y honor de estar aquí compartiendo con otros artistas buscando la libertad de Venezuela”, afirmó.

"No pierdan la esperanza, ya estamos más cerca", dijo Baute en su arribo.



Paulina Rubio agradeció “a Colombia que nos abre las puertas para enviar ayuda humanitaria a Venezuela”, antes de dar inicio a su show en el Venezuela Aid Live.

“¡Venezuela libre!”, gritó.



