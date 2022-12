Unión Patriótica anuncia apoyo a Santos por proceso de paz

La Unión Patriótica (UP) señaló que el respaldo a Santos en la segunda vuelta el próximo 15 de junio es exclusivamente para darle continuidad al proceso de paz que se lleva a cabo con las FARC en Cuba.

"Nosotros somos un movimiento que nació en medio de unas negociaciones de paz y por eso no queremos que este país se lleve a la guerra. A pesar de eso, los demás puntos en su modelo económico no los apoyamos”, aseguró Avella.

También afirmó que se declararan “en oposición permanente contra todo el esquema neoliberal y la explotación de los recursos naturales. Todos esos puntos que el presidente no tiene, los pelearemos en la calle”.

