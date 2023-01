Universidad de Ibagué deberá reintegrar a profesora que denunció abusos a compañeros

Corte Constitucional falló a favor de la educadora y señaló que defender los derechos de otras personas no es causal de la terminación de contrato.

Mónica Godoy, profesora de la cátedra de género de la Universidad de Ibagué, conoció varios casos de supuesto acoso laboral y sexual con los vigilantes del alma máter e incluso con maestros de la institución, que decidió no callar.

Mónica se ofreció a mediar y entregó un informe sobre la gravedad de la situación y, según la educadora, la respuesta de la Universidad de Ibagué fue despedirla a ella.

“Al insistir que por favor no despidieran a las víctimas de acoso sexual el rector toma la decisión de prescindir de mis servicios porque según me dice la abogada cuando me entrega la carta que mi estilo no encajaba con la institución”, señaló Godoy.

El caso llegó a la Corte Constitucional que señaló que las expresiones de defensa de los derechos de las mujeres en el espacio laboral, especialmente sobre violencia de género, bajo ninguna óptica puede ser un fundamento legítimo para el despido de una trabajadora y constituye en sí mismo discriminación por razón del género.

La Corte le ordenó a la universidad reintegrar a la profesora además de emitir un protocolo contra la violencia de género.

El rector de la Universidad de Ibagué, Hans Peter Knudsen, respondió así a la decisión: “entendemos que la autoridad que tenía que dirimir esa confrontación lo hizo y la aceptamos y acogeremos a la profesora Godoy con calidez y con total apertura y positivismo para qué desarrolle sus actividades”,

La Corte Constitucional le pidió a la Fiscalía que intervenga para investigar los supuestos abusos sexuales y al ministerio que desarrolle las actuaciones a las que haya lugar.