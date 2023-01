Universidad Nacional identificó 14 tipos de motociclistas: ¿cuál es usted?

El estudio asegura que en Colombia hay matriculadas 7.409.624 motos, lo que representa el 56% del total del parque automotor.

El artículo también halló que solo el 14% de estos conductores recibió el conocimiento de una academia certificada; el resto aprendió por algún amigo o familiar.

Estos son los perfiles, según la Universidad Nacional:

El Experto: Motociclistas que generalmente superan los 25 años de edad y conducen motocicletas de tamaño mediano o grande. Muchas veces su profesión se relaciona con actividades de servicio de protección o vigilancia, entre las que se destacan carreras militares y policiales, agentes de estacionamiento, bomberos, agentes forestales, escoltas, funcionarios de centros penitenciarios, guardias de seguridad, entre otros; pero también pueden ser miembros de clubes de moteros, como Los Harlistas, o Los Pulsaristas.

Joven motorista: Corresponde a motociclistas menores a 25 años que se movilizan exclusivamente por las ciudades. En lo que concierne a su factor de ciudadanía, presentan nociones de protección y bienestar frente a otros actores de la vía, se esmeran por mantener su moto en excelente estado y suelen compartir algún tipo de afición mucho más que la mayoría de la gente.

El mensajero: Motociclistas generalmente hombres, que utilizan la motocicleta especialmente como herramienta de trabajo. Son grandes conocedores de la zona donde transitan y de manera usual llevan una maleta. Este perfil es frecuente de encontrar en la cotidianidad de la calle; transporta diferentes artículos, como objetos, correspondencia, documentos, entre otros. Ir contrarreloj también es parte del modelo de ingresos.

El novato: Motociclista que suele denominarse novato, porque lleva conduciendo menos de 18 meses; se concentra en jóvenes menores a 25 años. Este motorista aún no tiene total control sobre el vehículo, a veces no conoce el código de tránsito y en algunas maniobras es inseguro. Es un perfil propenso a la competencia, pues le gustan las emociones fuertes y es propenso a aceptar retos.

Transportista informal Motociclista que utiliza el vehículo para prestar el servicio de transporte público de manera informal. La motocicleta no ha tenido modificaciones para prestar dicho servicio, y generalmente es conducida por hombres. Esta clase de perfil suele disimular su ocupación a través de la motocicleta; pero se detecta en la vía porque la conducta mostrada con pasajero a bordo se da de forma impersonal, diferenciándolo de las conductas típicas en motociclistas cuando se condicionan por conducir con la pareja, con familiares o amigos.

Repartidor: Motociclista que utiliza principalmente la motocicleta como herramienta de trabajo, y que cuenta con la capacidad de establecer rutas rápidas buscando el ahorro de tiempo y dinero. La motocicleta suele llevar una canasta en fibra de vidrio, con el logotipo de algún producto o empresa. Solo se moviliza el conductor.

Trabajador con remolque: Motociclista que usa el vehículo esencialmente como un instrumento de trabajo diario. La motocicleta está adaptada para utilizar un remolque (hecho sobre pedido), para el transporte de objetos hacia algún destino y puede variar entre múltiples tamaños. Este perfil suele encontrarse circulando en la cotidianidad de la calle, la mayoría de ellos utilizan una moto de tamaño mediana para adaptar el remolque. Motocicleta y remolque son parte de su modelo de ingresos.

El presumido: Hombre motociclista que le gusta exhibirse sobre su vehículo, muchas veces invierte más en su motocicleta que el ahorro que le representa la utilización de esta. Suele esmerarse al conducir, pues intenta realizar movimientos finos y elegantes sobre el vehículo. Este perfil intenta causar sensación de perfección al conducir, en ocasiones aumentan la velocidad buscando causar un mayor efecto visual.

Viajera urbana: Mujer motociclista entre los 20 y 35 años que es sofisticada, creativa y elegante. Le gusta movilizarse rápido, pues suele utilizar la motocicleta durante poco tiempo en el día. Frecuentemente se les asocia a labores de oficina. Este perfil es propio de ciudad y tiene mayor representatividad en las ciudades de Barranquilla y Bogotá.

La motorista analítica: Mujer motociclista que piensa sus decisiones en la vía antes de actuar, son muy intelectuales y en su mayoría estudian. En este perfil participan muchas mujeres jóvenes que luchan por ser autosuficientes y que tienen la motocicleta como parte de su estilo de vida, se encuentra en los diferentes ámbitos de movilidad. La gran mayoría de las mujeres analíticas usan un tamaño de moto pequeña. Ellas tienen una alta cultura ciudadana (la más alta en comparación con los demás perfiles), les interesa tener su moto en excelente estado, y presentan algunas afiliaciones religiosas o deportivas.

Dama prudente: Mujeres motociclistas usualmente mayores a 35 años, que se destacan por ser emocionalmente tranquilas y cuidadosas a la hora de desempeñar cualquier actividad. Estas mujeres enfrentan decorosamente los retos y utilizan la motocicleta muchas veces como apoyo a su familia, tanto para transportarlos como para cuestiones laborales. Por lo general transitan en motocicletas de tipo pequeño, suelen conducir con cuidado y son poco visibles en vías grandes y de alto tránsito.

Trabajador permanente: Motociclista que utiliza principalmente la motocicleta como herramienta de trabajo. Es independiente y suele ser muy práctico en las decisiones que muchas veces debe tomar contrarreloj. La motocicleta suele llevar una canasta de apariencia fija sin ninguna descripción o referencia. Este tipo de perfil es poco visible en la vía y suelen ser hombres en su mayoría con un rango de edad de 36 a 45 años.

Motorista autosuficiente: Mujer motociclista decidida y con iniciativa de hacer las cosas por sí misma. Generalmente no utiliza la motocicleta como herramienta de trabajo, sino como opción al uso de transporte público. Este perfil se desplaza de manera principal por ambientes urbanos; suele asociarse a motocicletas pequeñas y se encuentra en edades inferiores a los 35 años.

El mototaxista: Motociclista que generalmente pertenece a un grupo etario entre 26 a 35 años. De manera principal usa la motocicleta como herramienta de trabajo, prestando un servicio público de transporte informal en zonas urbanas. En varias ciudades de Colombia es usual el servicio de mototaxismo, para el cual se realizan modificaciones al vehículo (con tres ruedas y techo) para recorridos cortos como transporte popular de personas.

