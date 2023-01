Universidades piden a Mincultura suspender licitación para rescate del Galeón San José

Mientras que Gobierno amplió plazo para recibir propuestas de quienes quieran sacar al navío del mar, entes educativos hablan de inconsistencias en el proceso.

"No se llamó a las universidades colombianas para que, conjuntamente con universidades extranjeras, hubiéramos desarrollado la tecnología para rescatar o explorar el Galeón San José", afirmó Juan Manuel Vargas, representante de la Universidad Nacional, que junto a la de Antioquia piden anular la licitación.

“Hay proceso de terminación anormal cuando hay elementos, aquí no los hay para hacerlo, y ya ponerme a hacer ciencia ficción de qué va a hacer el próximo Gobierno pues ya realmente no”, respondió Antonio Rengifo, del área jurídica del Ministerio de Cultura, a la solicitud.

Las universidades también se mostraron preocupadas por la ampliación de remuneración a la empresa privada del 20 al 45% de lo que encuentre en el navío y que no sea calificado como patrimonio de la nación, por lo que podrían tomar lingotes, monedas y piedras preciosas como pago.

Rengifo aclaró al respecto que “el techo para el originador realmente es de 147 millones de dólares, lo que puede recibir como máximo en el mejor de los escenarios”.

El Ministerio de Cultura agregó que el país no tiene los recursos humanos ni económicos para sacar el Galeón de San José.

“Solamente el barco que necesita un posicionamiento dinámico no existe en Colombia (…) No tenemos conceptos en este momento de arqueología, no tenemos conceptos oceanográficos”, precisó Ernesto Montenegro, técnico del Ministerio.

Las propuestas de la licitación se recibirán hasta el 23 de junio, el 9 de agosto se dará respuesta a las observaciones y el 16 de agosto se realizará una audiencia para la confirmación de la lista de precalificados.

