Universidades públicas y privadas, en vilo por alta deserción estudiantil

La alternancia ha sido el modelo por el cual el Ministerio de Educación ha promovido el retorno a las clases escolares y universitarias. Sin embargo, las altas cifras de deserción por la crisis del COVID- 19 tienen en problemas a las instituciones.

Desde la semana pasada, varias de ellas iniciaron el segundo semestre académico del año, operando en su mayoría desde la virtualidad.

A pesar de los esfuerzos, se han visto fuertes reducciones en las matrículas y se esperaba que aquellos estudiantes que se habían retirado en la primera mitad del año volvieran, pero esa situación no se ha dado.

Joselyn Zárate, rector de la Corporación Educativa Indoamericana, explicó cuál es el momento que viven las universidades.

“Tenemos entre un 15 y un 20 por ciento de estudiantes nuevos matriculados, es decir que los muchachos no están tomando la decisión de estudiar principalmente porque o no están muy comprometidos con la virtualidad o no tienen los medios económicos para hacerlo", aseguró.

Mario Posada García, el rector de la Universidad de América, en Bogotá, indicó que han tenido que dar ayudas económicas para sus estudiantes en pregrado y posgrado.

"Ayudas económicas a los estudiantes que para el 2020 representan cerca de 8 mil millones de pesos, recursos propios de esta institución que se tradujeron en el descuento del 40 por ciento para los estudiantes activos de pregrado y posgrado", manifestó.

Las instituciones públicas enfrentan también graves problemas en su financiación.

"Si queremos tener el 80 por ciento de cobertura en educación superior, nosotros necesitamos invertir el doble en educación superior. Cada vez el déficit estructural era más alto, con los aportes del Gobierno se cierra un poco la brecha pero no se corrige", advirtió Dolly Montoya, la rectora de la Universidad Nacional.

Esa universidad, precisamente, tiene la matricula más baja entre las universidades públicas y cuenta con 57 mil estudiantes entre pregrado y posgrado, por eso aseguran desde allí que necesitan 30 mil millones de pesos para garantizar la educación con una matrícula cero.

"La matrícula cero surge como una alternativa para poder garantizar el acceso a la educación superior", dijo Diego Alexander Martínez, uno de los líderes estudiantiles de la Nacional.

‘Reto a la U’

Hasta este lunes hay plazo para que cualquier joven de 14 a 28 años que no esté estudiando, aplique al programa ‘Reto a la U’ con ofertas en 25 universidades, facilidades y créditos.