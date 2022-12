Uno de cada seis colombianos bota comida a la basura

Según estudio de la Universidad Manuel Beltrán, se trata de un mal hábito en que incurren el 28% de los bogotanos.

Siga estos consejos para optimizar su consumo de alimentos y además aliviar el bolsillo:

En primer lugar, hay que estar muy atentos a la fecha de vencimiento o de maduración de los alimentos. Esto, para consumir primero los que más rápido se pueda dañar.

Otra forma de no desperdiciar es hacer mercado medido para el mes o la semana, sin que se vaya la mano.

“A veces hay personas que llevan, por ejemplo, la granadilla, dos o tres docenas y a los 15 días vuelven diciendo ‘ay es que se me perdió’, entonces es porque llevan exagerada cantidad de fruta”, cuenta una vendedora.

El impacto ambiental de botar la basura es alto, cuenta una investigadora.

"Toda esa comida, que por lo general se cultiva en los campos, requiere de agua y consume agrotóxicos o pesticidas. El suelo se termina deteriorando, entonces es altamente contaminante ese proceso en la agricultura", sostiene Vivian Bojacá de la Universidad Manuela Beltrán.

Además, es una forma de botar la plata. Noticias Caracol hizo cuentas con una vendedora de hortalizas y las pérdidas pueden representar hasta la tercera parte del mercado.

De acuerdo con el estudio, los alimentos que los bogotanos más arrojan a la basura son las verduras, las hortalizas, las frutas, los cereales y los lácteos.

En cuanto a la comida que más se desperdicia, se determinó que es aquella comprada en restaurantes o a domicilio.

Además, tenga en cuenta que si suele mercar debería dejar de comprar alimentos en la calle, para que los que tiene en casa no se pierdan.

