Uno de los soldados asesinados en Catatumbo había advertido presencia del ELN: “Querían atacar”

Las familias de los soldados asesinados por la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, ELN, en Norte de Santander aún no entienden lo que pasó. En medio del desconcierto, recordaron sus hijos, al tiempo que se conocía un audio de uno de ellos, en el que hablaba de un posible ataque contra la patrulla.

En un mensaje de WhatsApp, el soldado Jaime Manuel Redondo le contó a su familia, al parecer 24 horas antes, que en la zona donde estaban había presencia del ELN, incluso que algunos de sus compañeros estaban verificando la zona para contener un posible ataque.

"Esta vaina está más caliente, el ELN, mejor dicho, está bravo, nos dio la información que 14 bandidos en moto y armados y dos camionetas y que querían atacar a la unidad que estaba acá, pues la única unidad que está acá somos nosotros", dijo el uniformado en el audio.

Los mandos militares indagan ahora por los detalles que dio el soldado, mientras las familias lloran la pérdida de sus seres queridos.

María Micaela Bohórquez y su esposo, hoy con mucho dolor, le contaron al noticiero CMI que su hijo salía este viernes, 31 de marzo de 2023, a vacaciones, que en 15 días cumplía años y que estaban listos para celebrar como hacía años no lo podían hacer.

"Que estaba muy caliente eso, que estaba muy peligroso, me decía ‘mamá, tranquila, yo me cuido, yo me cuido, yo me cuido’", afirmó la mamá del cabo tercero Juan Benavides, uno de los militares asesinados por el ELN en Catatumbo.

Y con tristeza e indignación le hizo un llamado al ELN.

"Que no sean malos, que no sean malos, que no hagan este daño, no saben el dolor inmenso que le hacen pasar a uno", imploró María Micaela en medio de llanto.

En Girón, Santander, también hay dolor. Alirio Gómez, papá del soldado Jhoan David Gómez, otra de las víctimas, calificó el ataque del ELN como un acto cobarde.

"Realmente agarrar a tatucos a estos jóvenes, que todos eran prácticamente eran menores de edad porque apenas estaban empezando a vivir. Es muy duro, muy difícil para uno comprender esa situación", señaló.

A la clínica Medical Duarte en Cúcuta llegó el general Helder Giraldo, comandante de las Fuerzas Militares, para hablar con los soldados heridos y establecer sus condiciones de salud.