“Uno debe denunciar a la primera”, mujer maltratada por su esposo policía

Un simple reclamo habría sido la excusa del esposo de esta mujer, de 32 años, para propinarle una golpiza: "Estábamos esperando para celebrarle el cumpleaños y tuvimos una discusión por unos elementos que él trajo, que le habían dado en otro lugar, discutimos y la pelea se salió de control y me agredió físicamente".

Su compañero sentimental resultó ser Yeison Eduardo Celis Callejas, un patrullero de la Policía a quien no le importó que sus hijos estuvieran presentes para atacarla: "Yo estaba en compañía de mis tres hijos, mis dos hijos y el hijo de él; fueron varias horas porque la puerta estaba cerrada, no había manera de salir".

El dictamen de Medicina Legal fue de traumas de abdomen y pelvis, más politraumatismos en diferentes partes del cuerpo, por lo que recibió 20 días de incapacidad. Aunque la víctima reconoce que lo había perdonado en otra oportunidad, hizo un llamado para denunciar a la primera señal de maltrato.

La mujer, de profesión abogada, aseguró que su agresor no estaba bajo efectos del alcohol. Acompañada de la Policía acudió a instaurar la demanda penal ante la Fiscalía.