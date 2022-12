“Uno sin empleo, sin tener que darle a la familia, ¿qué hace?”: por esto luchan las mujeres en Chocó

Ellas, que son el pilar fundamental del desarrollo en el departamento, pidieron verdadera paz, equidad y educación.

Isabel Benítez, quien es madre cabeza de hogar, tenía este martes dos misiones: por un lado, buscar sustento para el hogar. Por la otra, participar en la marcha que pide justicia para el Chocó.

“Si no mejoramos no podemos llegar a ninguna parte, las cosas se van a la delincuencia… aquí voy luchando, guerreando”, cuenta.

María Elena Papelito Caizamo, quien es líder indígena en el Medio Baudó, denunció las difíciles condiciones que enfrentan las mujeres en el departamento.

“Nuestras mujeres indígenas de las comunidades cuando están embarazadas no se hacen ecografías por eso es riesgoso y muchas han muerto”, asegura.

“Es el hospital que exigimos, ya, lo mismo con las vías, tienen que ser resueltas ya”, otra mujer indígena llamada Lucy Chamorro.

Ante los desmanes ocurridos en los últimos días, el alcalde de Quibdó decretó el toque de queda para menores de edad. La restricción irá desde las 8:00 a.m. hasta la 1:00 p.m.

En Lloró, Chocó, también hubo manifestaciones de la comunidad que exige agua potable.