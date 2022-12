Unos 300 niños están separados de sus padres por crisis en la frontera

En Venezuela hay 299 menores de edad que tienen ahora a uno o a sus dos padres en Colombia luego de la crisis fronteriza que ha desencadenado la deportación de un millar de colombianos, aseguró la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Cristina Plazas.

"Se están haciendo todas las gestiones necesarias ante el Gobierno de Venezuela para reunificar a todas las familias porque no hay derecho a que existan niños separados de sus padres", manifestó la funcionaria en Bogotá.

La crisis humanitaria en la frontera comenzó 12 días atrás tras la decisión del presidente venezolano, Nicolás Maduro, de cerrar un tramo de la frontera con el argumento de combatir el contrabando y a supuestos paramilitares.

Desde entonces, un millar de colombianos ha sido deportado y al menos otros 10.000 han retornado voluntariamente a Colombia desde que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, según datos de la ONU.

Plazas señaló, asimismo, que el ICBF trabaja para garantizar los derechos de todos los niños y adolescentes que se encuentran en los albergues de Cúcuta, capital del departamento de Norte de Santander, fronterizo con Venezuela.

"Estamos trabajando con las familias, porque muchas tienen miedo, pues los amenazaron diciéndoles que les íbamos a quitar a los niños", aseguró la funcionaria.

Luego de recorrer los albergues, Plazas señaló que se tienen identificados 890 niños y adolescentes de los cuales 332 son menores de 5 años.

Organismos internacionales

La reunión de cancilleres de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) para abordar la crisis fronteriza entre Venezuela y Colombia, que en un principio se iba a realizar este jueves en Quito, fue postergada y posiblemente se efectuará el 8 de septiembre, informó el canciller ecuatoriano en funciones, Xavier Lasso.

En declaraciones al portal informativo de internet Ecuadorinmediato, Lasso indicó que la gira que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, y una comitiva de su Gobierno efectúa a Vietnam y China, obligó a postergar la cita en Quito, donde se encuentra la sede de la Secretaría General de la Unasur.

Ante esto, la canciller María Ángela Holguín, en entrevista con Blu Radio, dijo que si no era esta semana, el Gobierno colombiano no veía viable el encuentro.

“Nosotros habíamos dicho que queríamos Unasur esta semana, porque queríamos hacer el debate y mostrar lo que está pasando, si esta semana no es Unasur, ya no creemos que vale la pena, ya el embajador (de Colombia en la OEA, Andrés González) mostró el video, mostró las fotos, ya los países miembros de Unasur conocen lo que está pasando y si no es esta semana no vamos a estar en reunión de Unasur”, aseveró.

El lunes, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), reunido en sesión extraordinaria a petición de Colombia, decidió no abordar la crisis fronteriza, como había propuesto el Gobierno nacional.

La canciller Holguín afirmó que el rechazo de la OEA a convocar una reunión de cancilleres para debatir la crisis fronteriza con Venezuela no es una derrota para su país y que quien pierde es el sistema interamericano.