Unos 40 menores, refugiados en Cauca por combates entre Ejército y FARC

Los combates iniciaron hacia las siete de la mañana de este lunes, según dijeron habitantes de la zona.

Un grupo de Noticias Caracol fue interceptado por un grupo de la guerrilla que intentó quedarse con la cámara. Sin embargo, según informó el periodista, un alto mando habría permitido el avance del equipo.

La Defensoría del Pueblo en un comunicado indicó que los soldados se enfrentaron con miembros del sexto frente de las FARC, que tiene presencia en la zona, pero fuentes castrenses dijeron que no está confirmado que sean unidades de esa guerrilla.

Agregaron que puede tratarse de alguna banda criminal de origen paramilitar o de un grupo de narcotraficantes.

Durante el enfrentamiento no se produjeron muertos ni heridos, pero los soldados se incautaron de material de guerra, agregó la fuente militar.

La Defensoría informó que los enfrentamientos se produjeron en las inmediaciones de una escuela rural que también sirve como sitio de reunión para las comunidades del resguardo indígena Huellas, ubicado en Caloto.

Tras unas horas de combate, el tiroteo se trasladó a una zona más lejana, por lo que la escuela se convirtió en refugio para los habitantes de la zona, según el comunicado del organismo.

En este sentido la institución recordó que, según los protocolos adicionales a los convenios de Ginebra, "los bienes de carácter civil no son objeto de ataque ni de represalias. Son bienes de carácter civil todos los bienes que no son objetivos militares".

Por ello reclamó que se inicie una investigación para determinar si un contingente militar usó la escuela como sitio de defensa y respuesta al ataque tal y como afirmaron algunos testigos.

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que negocian en Cuba un acuerdo de paz con el Gobierno colombiano, iniciaron el pasado 20 de diciembre un alto el fuego unilateral e indefinido que, según distintas fuentes, han cumplido.