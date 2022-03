Urgente llamado a Minsalud para “curar” al hospital San Francisco de Asís en Quibdó

De brazos caídos se declaró el personal médico y asistencial del hospital San Francisco de Asís , el único de segundo nivel en Chocó y que está ubicado en Quibdó, la capital del departamento.

“Hoy la salud en el departamento no está en terapia intensiva, está casi, casi muerta, porque no han puesto, no ha habido voluntad para resolver este problema”, aseguró Gerardo Córdoba, presidente de la Federación de Especialistas de Chocó.

Publicidad

El personal de la salud aseguró que la vacunación contra el COVID-19 también resultó afectada.

“Estaríamos hablando de unas 4.200 personas que han dejado de recibir el biológico aquí en el hospital”, dijo Melany Bejarano, auxiliar de enfermería.

Publicidad

La Secretaría de Salud del Chocó pidió al Ministerio de Salud resolver esta situación, más aún cuando el hospital San Francisco de Asís está intervenido .

“Actualmente, el hospital se encuentra de cierre de todos sus servicios, buscamos, como autoridad, que la población se vea lo menos afectada”, afirmó Naudy Ortega, secretaria de Salud de Chocó.

Publicidad

Vea también: Otro oficial del Ejército fue retirado de su cargo tras el presunto abuso sexual a teniente en Yopal

La Defensoría del Pueblo hizo un llamado al Gobierno nacional para cumplir con los 8.000 millones de pesos que prometió para el pago de los salarios.

“Convocamos a las autoridades correspondientes a atender de inmediato esta emergencia, reiteramos el llamado al ministro de Salud para que se cumpla el pago acordado”, expresó Luis Murillo Robledo, defensor del Pueblo en Chocó.

Publicidad

Se espera que el próximo jueves, 10 de marzo de 2022, llegue a Quibdó el viceministro de Salud para buscar una solución a la crisis hospitalaria.

Ante la crisis y la suspensión de todos los servicios asistenciales en el hospital San Francisco de Asís, el gobernador del Chocó decretaría en las próximas horas la emergencia sanitaria.

Publicidad