Uribe dice que están presionando a María del Pilar Hurtado para que lo inculpe

El senador dijo estar convencido de que Hurtado “nunca ordenó una operación ilegal ni mis compañeros de Presidencia ni menos yo. Jamás lo he hecho en mi larga vida pública”.

Asimismo se refirió a este trino:



3. Operaciones de seguridad nacional como indagar por caso de senadora que incitó a golpe de Estado desde México, no violan la ley — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) February 2, 2015



Sostuvo que en su momento, el DAS debía indagar “la noticia que una senadora de la época incitó a un golpe de Estado contra el gobierno de Colombia, o cuando se tenían noticias de que el gobierno chavista estaba patrocinando políticos colombianos. Ahora, esas operaciones de seguridad nacional se adelantaron con estricta sujeción a la ley”.

Reiteró que “jamás ni María del Pilar ni mis compañeros de la Presidencia ni yo ordenamos que se hiciera algo contrario a la ley o por fuera de la ley”.

Y agregó que “los testigos que hay contra la doctora María del Pilar, primero son testigos porque negociaron una rebaja de penas con la Fiscalía. Les dijeron: o los condenamos a tantos años o acusan y les rebajamos la condena. Segundo, y esto es bien importante que lo tenga en cuenta el país, esas personas eran funcionarios de alto rango en el DAS, tenían toda la preparación, toda la responsabilidad, si ellos hubieran recibido órdenes ilegales debieron no cumplirlas. Si a uno el superior le da una orden ilegal, uno tiene que decir: ‘no la cumplo’, ‘yo no voy a violar la ley’. Esos son los testigos en que se basan las imputaciones a María del Pilar”.

Ante esto, señaló Uribe, no hay garantías jurídicas. Sin embargo, sostuvo que enfrentará lo que venga “en la lucha, apelar firme, serena y argumentalmente a la opinión pública”.

Se refirió a algunos de sus exfuncionarios que salieron del país y que están incursos en investigaciones.

Sobre Andrés Felipe Arias manifestó que tuvo “una condena totalmente injusta. ¿Qué va a hacer? Buscar protección en la comunidad internacional”.

Al hablar de Luis Carlos Restrepo, sostuvo que él es “un hombre de una trayectoria absolutamente transparente. De los 53 mil desmovilizados de nuestro gobierno, Luis Carlos desmovilizó más de 43 mil, y entonces ahora aparece un grupo de 11 que dijo haberlo engañado, si engañan a los jueces de la República. Y entonces Luis Carlos está judicializado, está acusado de que había fabricado armas ilegales ¿qué más tiene que hacer? Buscar el asilo”.

“María del Pilar, una mujer proba ¿qué más tenía que hacer? Buscar el asilo”, agregó.