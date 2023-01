Uribe dice que no votó acuerdos con las FARC por “razones de conciencia”

Así respondió luego de la demanda de perdida de investidura que interpuso en su contra Nixon Torres, por supuestas ausencias injustificadas al Congreso.

Para el demandante, Álvaro Uribe Vélez no ha cumplido a cabalidad su función en el Senado.

“Si no se participa en las votaciones, en las sesiones convocadas para votar proyectos de ley o proyectos de acto legislativo, se puede considerar una causal de perdida de investidura”, sostiene.

El expresidente le respondió: “he procurado tener el mayor cumplimiento en el Congreso. Por razones de conciencia no puedo votar los acuerdos con las FARC”.

Además, expresó que el abogado “ha sido contratista del Gobierno, delegado suyo para promover esos acuerdos, y abogado de las FARC para reclamar más curules”.



Pérdida de curul o del derecho a la objeción de conciencia pic.twitter.com/rN6CVbaRks — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) April 5, 2018