“Uribe es de los que más filtra”: hacker Sepúlveda acusa al Centro Democrático

El excandidato a la Presidencia por el Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga, aseguró que no es cierto que su campaña haya tenido relación con la fachada Andrómeda o con el hacker Andrés Sepúlveda.

Por su parte, el también mencionado en el artículo de la revista Semana,el senador Álvaro Uribe Vélez, afirmó que con el escándalo “el Gobierno quiere tapar los dineros del narcotráfico que recibió la campaña de Santos, la inseguridad y el viaje de militares a La Habana".

Otros representantes del partido, como la congresista María Fernanda Cabal, declararon que todo se debe a una persecución en contra de su coalición.

El presidente Juan Manuel Santos también se pronunció antes las polémicas declaraciones de Sepúlveda. “Yo leí eso y me preocupé mucho. Me parece muy escandaloso. Lo que a uno le dice es que ahí existía y existe una empresa criminal. Una empresa para delinquir", dijo.

El mandatario exigió la acción inmediata de las autoridades competentes ante los hechos que calificó como “supremamente delicados”.

¿Campaña de desprestigio contra Petro?

Dentro de las revelaciones del polémico hacker informático que dio a conocer la revista están los detalles de un supuesto plan que se habría fraguado para desprestigiar al alcalde de Bogotá.

Sepúlveda aseguró que él mismo creó una estrategia apoyada por el Centro Democrático y por el equipo del procurador Alejandro Ordóñez para poner a circular en redes sociales señalamientos contra Petro sobre una supuesta corrupción.

Agregó, además, que Petro no era el único blanco de la campaña de desprestigio sino que también lo era todo lo que no fuera parte del uribismo.

“Recuerdo mucho que dentro de la campaña me hicieron énfasis en atacar a Iván Cepeda, Juan Manuel Santos, César Gaviria; a todos los Gaviria, a Simón, a los Galán. Enrique Peñalosa también se consideró un objetivo de alto valor. La Fiscalía, específicamente Eduardo Montealegre. A él se le hizo una guerra sucia grande, muy grande", dijo Sepúveda a Semana.