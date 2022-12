“Uribe está detrás de un plan para asesinarme”: Maduro

"Ellos tienen planes para derrocarme y también tienen planes para desaparecerme físicamente, tampoco lo lograrán. Porque nosotros vamos protegidos por Cristo Redentor y las bendiciones de nuestro comandante Chávez", dijo el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

"Nosotros nos cuidamos también, no (...). Esos planes los dirigen desde Miami Roger Noriega y Otto Reich, y desde Bogotá Álvaro Uribe Vélez. Uribe está detrás de un plan para asesinarme. Uribe es un asesino", sostuvo en rueda de prensa con trabajadores del metro de Caracas.

Maduro aseguró que tiene suficientes elementos de prueba para respaldar sus afirmaciones y que demuestran que "se está conspirando junto con la derecha venezolana".

"Yo sé lo que estoy diciendo. Tenemos suficientes elementos. Están tratando de penetrar por vías selváticas paramilitres. Han entrenado gente para esas cosas. Ellos dicen que si me sacan a mí del camino ahí sí viene el caos, ahí sí viene la anarquía", añadió.

De inmediato, la respuesta del expresidente colombiano no se hizo esperar.

"A la inmadura acusación de la dictadura descabellada por el fraude y la violencia una única respuesta: que se repitan las elecciones", escribió el exmandatario en su cuenta de Twitter.

El presidente venezolano sostuvo que otros planes del mismo tenor son dirigidos desde Miami (EE.UU.) por Roger Noriega y Otto Reich, embajadores durante la gestión del expresidente estadounidense George Bush, aunque tampoco dio más detalles de ello.

Dijo que ante ello ya se han puesto en marcha "medidas especiales de protección, de seguridad" y pidió ayuda a sus seguidores para que colaboren con los organismos del Estado para evitar que esos planes se ejecuten, aunque advirtió que "sería imposible controlar" a civiles y militares venezolanos si resultara afectado.

"Estoy seguro que ello no va a suceder, pero si ellos llegaran a hacerme algún daño sería imposible controlar a este pueblo, sería imposible controlar a la Fuerza Armada, porque nuestro pueblo saldría por millones a las calles a demostrar su fuerza, a defender esta patria y la paz", subrayó el jefe de Estado.

Maduro previó que sus detractores "lo primero que van a hacer es salir a tratar de banalizar esta denuncia, a tratar de burlarse".

"Yo la estoy haciendo con toda la seriedad del caso; yo sé lo que estoy diciendo", remarcó en una asamblea televisada con obreros del sistema de transporte público subterráneo de Caracas, en el que Maduro trabajó como chófer y sindicalista.

El gobernante añadió que los líderes de la oposición a su gestión "han infectado" de odio a parte de la población en el marco de una "guerra psicológica" que busca "inyectar violencia" en el país y el enfrentamiento de "pueblo contra pueblo".

"¿De dónde venimos nosotros? Del diálogo diario, de la asamblea obrera (...); esa es nuestra escuela. Ahora, yo inclusive anuncié para diálogos con diversos sectores políticos del país, incluyendo a los diablos (...) pero ellos no quieren hablar: se les ha llamado por mil vías, pero no los dejan. El fascismo de derecha los tiene secuestrados y yo lo denuncio así", añadió Maduro.

Desde que Maduro ganó el pasado 14 de abril las presidenciales al líder de la oposición, Henrique Capriles, quien denunció un fraude e impugnó el proceso ante el Supremo de Justicia, Venezuela está sumida en una crisis política.

En las últimas semanas Maduro ha reiterado denuncias de planes de magnicidio, de supuestos mercenarios y paramilitares colombianos y salvadoreños y de diversos planes de golpe de Estado.

El fallecido Hugo Chávez acusó a Uribe en varias ocasiones de planes de magnicidio en su contra durante su mandato, lo que llevó las relaciones bilaterales a periódicas crisis y a la ruptura formal al término de la gestión del ahora exgobernante colombiano.