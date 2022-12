Uribe estuvo en la Corte Suprema y allí negó manipulación de testigos

También indicó que no tiene información reservada del proceso. El expresidente, así mismo, aseguró que Juan Manuel Santos está detrás de los señalamientos.

"El presidente del Senado de la República y varios congresistas me expresaron que Juan Manuel Santos ordenó que aprobaran el debate de Iván Cepeda contra mí en 2014. Pero, además, el día en que lanzaron el libro de Cepeda (‘Por las sendas del Ubérrimo’) en contra de mi persona, el presidente Santos dijo que ahora sí estaba convencido de que Álvaro Uribe es paramilitar", señaló.

En una declaración que duró 57 minutos, Uribe negó haber tenido contactos con el exdirector del CTI Julián Quintana y rechazó acusaciones de su participación en la masacre de El Aro.

También rechazó su relación con el hacker Andrés Sepúlveda y en la muerte de su amigo Pedro Juan Moreno y pidió la anulación del proceso por manipulación de testigos.

