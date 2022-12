Uribe le dijo a Angelino Garzón que no le interesa hablar con Santos

En medio de los fuertes enfrentamientos entre los miembros de la Unidad Nacional que respalda al presidente Santos y del Centro Democrático, que encabeza el senador Álvaro Uribe, se dio un encuentro entre el saliente vicepresidente Angelino Garzón y el exmandatario.

"El me manifestó que por ahora no está interesado en ese tema. Reitero que el presidente Juan Manuel Santos debería tomar la iniciativa de dialogar con el expresidente Álvaro Uribe Velez con la gente del Centro Democrático y al Polo Democrático", dijo Garzón.

"Al que más le interesa el dialogo social es al presidente Juan Manuel Santos Calderón. Nadie entendería que mientras el Gobierno dialoga con los ilegales en La Habana, no dialogue con los legales en Colombia", agregó el saliente funcionario.