Uribe le pide a María Fernanda Cabal que se disculpe con los militares

El expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez le pidió a la representante de su partido, María Fernanda Cabal, que se excuse tras las polémicas declaraciones contra las Fuerzas Militares en las que señala a los generales de "vendidos".

Cabal ha estado en el centro de la polémica tras decir que “el Ejército no está para ser damas rosadas. El Ejército es una fuerza letal de combate que entrar a matar. Soy muy crítica con los generales hoy, me parece que son unos vendidos que les pagaron una prima de silencio que no sabemos de cuánto”.



En respuesta, Uribe le haló las orejas a la congresista. “Si tuvo un desliz en el lenguaje, que con ese afecto que ella le tiene las Fuerzas Militares de Colombia, que ofrezca excusas. Que procure tener una conversación con los obispos y que madure como los años me han obligado a mí”, declaró el exmandatario.

Uribe también le respondió a Yolanda Pinto, viuda del exgobernador de Antioquia Guillermo Gaviria, quien le pidió debatir con las víctimas.

“La respeto inmensamente. Sé de su dolor, uno de los hechos más dolorosos que viví siendo presidente, cuando las FARC asesinaron al doctor Guillermo Gaviria. No sabría cómo definirlo, si era mi hermano mayor, mi segundo papá, mi gran amigo… la verdad yo comprendo a la doctora Yolanda Pinto”, declaró el expresidente.