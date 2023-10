Uribe le respondió a Petro sobre falsos positivos: “No hay un solo pago por matar inocentes”

El expresidente Álvaro Uribe respondió al discurso que realizó el mandatario Gustavo Petro desde Villavicencio tras un acto de excusas públicas a las madres de Soacha, víctimas falsos positivos.



“Yo me permito pedirles perdón, madres. Ustedes son las madres de toda Colombia, ustedes son la madre de la patria", dijo el presidente Petro el marte 3 de octubre.

Durante su intervención, el jefe de Estado también señaló que fue la “codicia de poder” la que mató a estos 6.402 jóvenes, no fueron las balas oficiales. Aquí mataron por concentrar la riqueza, por quedarse con las tierras, aquí mataron por quedarse con el petróleo, aquí mataron por quedarse con las ganancias de la cocaína, por codicia y están dispuestos a matar más y podrían haber sido 6.000 o un cero más, no les preocupa, no les preocupa, como lo demostró Hitler en Europa”.

A su vez, Álvaro Uribe, quien era presidente de Colombia cuando se presentaron casos de ejecuciones extrajudiciales, no tardó en contestar. Reconoció el dolor que produjeron los falsos positivos e insistió en que nunca hubo pagos por este tipo de asesinatos.

“El presidente Petro, como algunos de mis críticos o muchos, dicen que nuestro gobierno pagaba por matar personas inocentes. No es cierto, no hay un solo pago por matar personas inocentes. Además, nuestra política siempre, siempre, prefirió la desmovilización. En efecto, hubo 53 mil desmovilizados”, afirmó el expresidente (2002 – 2010).

Publicidad

Álvaro Uribe también lanzó una denuncia frente a lo que está ocurriendo hoy con los falsos positivos con el ánimo, dice él, de desprestigiar a las Fuerzas Militares.



“Las acusaciones por falsos positivos también están acompañadas de falsas acusaciones contra las fuerzas armadas. Hay casos graves, con testigos, que conocieron personas que estaban en la criminalidad, que fueron dados de baja por las fuerzas armadas y que hoy soy considerados víctimas inocentes, víctimas de falsos positivos”, agregó.

Sin embargo, el exmandatario reconoció que este episodio de los falsos positivos fue doloroso para la historia de Colombia.

“Por supuesto, todos los colombianos tenemos dolores. Cómo vamos a negar o a confrontar el dolor de una mamá a quien le mataron un hijo o lo asesinó un militar violando su deber, o la guerrilla o los paramilitares, o la delincuencia común. Un porcentaje muy alto de los colombianos tenemos dolores por lo que hemos vivido en carne propia y por lo que han sufrido todos nuestros compatriotas”, sostuvo.

Publicidad

Según él, una vez se conocieron estos casos durante su gobierno, hubo medidas drásticas para castigar a los responsables. También señaló que muchos de los que estaban en la cárcel por estos comportamientos fueron liberados por decisión de la justicia especial para la paz.