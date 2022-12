Uribe niega que sus hijos tengan dinero en “paraísos fiscales”

Los hijos del expresidente Álvaro Uribe emitieron un comunicado de cinco puntos en el que afirman que "todos nuestros ingresos y egresos económicos en Colombia y en el extranjero han sido declarados -todos sin excepción alguna-".

Dicen que "las únicas cuentas bancarias que tenemos en el extranjero son las que hemos abierto en los Estados Unidos para estudiar en este país".

Sobre la supuesta cuenta, sostienen que crearon "una compañía en Islas Vírgenes Británicas en sociedad con un amigo para comercializar artesanías en el extranjero. Se escogió dicha jurisdicción dado el lugar de residencia de nuestro amigo, quien hace 14 años vive fuera de Colombia y a quien conocimos hace 11 años mientras uno de nosotros estudiaba fuera del país. Se trata de una persona absolutamente decente y respetable".

Agregan que "mientras fuimos socios, esta compañía no operó; no produjo ingresos; ni siquiera alcanzamos a pagar el capital suscrito. A los pocos meses de crearla nos retiramos mediante acto jurídico formal".

Dicha información fue ratificada por el expresidente en una entrevista que concedió a Blu Radio.

"No abrieron cuenta, registraron una sociedad con una persona que vive en el extranjero, honorable", manifestó, y agregó que dicha sociedad se creó "para la exportación de artesanías" y

"que no operó".

Uribe reiteró que sus hijos "han procedido de frente, no conocen la palabra testaferros", y recalcó que "pasaron su adolescencia estudiando y trabajando".

"Pregúnteles a quienes han trabajado con ellos a ver si han procedido irregularmente", inquirió, y afirmó que sus "hijos no son evasores".

Asimismo, se refirió a sus declaraciones de renta, que, sostuvo, entregó a la Procuraduría.

Dijo que tiene "la misma cuenta corriente desde que tenía 18 años" y otras tres cuentas en el extranjero. Aseveró que su "patrimonio es público". "Jamás he tenido negocios con el Estado".

Una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en inglés), reveló los movimientos de unas 120.000 empresas y fideicomisos extraterritoriales y de cerca 130.000 personas, entre ellas multimillonarios de Europa del Este e Indonesia, ejecutivos de empresas rusas, médicos estadounidenses y traficantes de armas.

Los documentos analizados muestran "cómo el secreto financiero extraterritorial se ha extendido agresivamente en todo el mundo, permitiendo a los ricos y a los bien conectados evadir impuestos y alimentando la corrupción y los problemas económicos en los países ricos y pobres por igual", según el ICIJ.

El tamaño total de los archivos es "160 veces mayor" al de la filtración por parte de WikiLeaks en 2010 de documentos del Departamento de Estado de EE. UU., según la organización.

Para analizar toda la información se ha contado con 86 periodistas de 46 países y con la colaboración de medios como los británicos The Guardian y la BBC, el diario francés Le Monde y el estadounidense The Washington Post.