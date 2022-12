Uribe no fue a la Fiscalía: pide a fiscal y vicefiscal declararse impedidos

El expresidente Álvaro Uribe emitió un comunicado de seis puntos en el que pide al fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, y a su vicefiscal, Jorge Perdomo, declararse impedidos para escuchar su declaración sobre la supuesta entrega, por parte del polémico J.J. Rendón, de dos millones de dólares a la campaña de Juan Manuel Santos en 2010.

Este es el comunicado:

"1- El Señor Fiscal General de la Nación, en declaraciones a la prensa, anuncia que estaría yo incurriendo en el delito de fraude procesal, sin que exista acto procesal alguno de mi parte, y me amenaza por el hecho de haber manifestado que debe haber investigación sobre violaciones de techos de financiación en las campañas del Presidente Santos y sobre la contribución que habría hecho el señor JJ Rendón para pagar saldos de la campaña de 2010, que podría estar en conexión con los 12 millones de dólares que el narcotráfico expresa haberle entregado a los señores Rendón y Chica, asesores del Presidente de la República, por gestiones de intermediación, que efectivamente se realizaron según lo ha reconocido el mandatario.

2- El Señor Fiscal General en sus declaraciones de prensa amenaza ante el evento de mi inasistencia a una citación intempestiva e inusual, con comunicado de prensa antecedido por declaraciones políticas. Esto además no guarda proporción con mi conducta de haber asistido, desde el 7 de agosto de 2010, a todas las citaciones de la justicia.

3- El Señor Fiscal General descalifica y ofende, en las mismas declaraciones de prensa, en los términos que lo hace el Presidente Santos (Neo fascistas, ultra derecha, asociación con Hitler ) a quienes nos oponemos al proceso de claudicación ante organizaciones terroristas. Dichas frases, expresadas por el Presidente, corresponden al juicio político de la opinión ciudadana, pero pronunciadas por el Fiscal General denotan animosidad , sesgo, falta de garantías de quien, por encabezar un órgano de justicia, debe proceder de manera imparcial frente a todos los colombianos.

4- He entregado información a la justicia, siempre que me ha solicitado, sobre temas que he publicado. En el caso de la denuncia sobre el pago de un rescate a la Farc por parte de una compañía China, la Fiscalía violó mis garantías al filtrar los nombres de las fuentes de mi información, totalmente serias y veraces, con los consiguientes riesgos para su seguridad.

5- En el caso que nos ocupa exigiré todas las garantías de confidencialidad porque las fuentes no se pueden exponer a los riesgos del terrorismo y de las venganzas del Gobierno Santos, que es ya práctica conocida.

6- Suministraré información recibida sobre el caso al Procurador de la Nación.

7- Antes de suministrar información a la Fiscalía, por las razones anteriores, solicito al Señor Fiscal que considere declararse impedido, lo mismo que al Señor Vicefiscal, y que se tramiten los respectivos impedimentos".