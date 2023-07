Uribe reaccionó a nombramiento de Salvatore Mancuso como gestor de paz: “Lo grave es que mienta”

El expresidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez reaccionó al anuncio que hizo el actual jefe de Estado, Gustavo Petro, sobre el nombramiento del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso como gestor de paz .

Le puede interesar: Cae alias Vallenato, cabecilla de disidencias de las FARC señalado por atentado a gobernador de Meta

“El proceso de mi gobierno desmovilizó, aproximadamente, 35 mil paramilitares y 18 mil guerrilleros. Estoy esperando las pruebas de la calumnia de Mancuso . Que el presidente lo nombre gestor de paz no importa, lo grave es que mienta y que haya discriminación”, manifestó el expresidente Uribe a través de su cuentan en Twitter.

Por lo tanto, Álvaro Uribe Vélez, quien fue presidente de Colombia entre 2002 y 2010, aseguró que “deberían dar el mismo estatus a otros” exjefes paramilitares.

“Deberían dar el mismo estatus a otros "como Jorge 40, con 19 años de cárcel. Advierto, no lo conozco. A ninguno le he pedido ni le pediré que me favorezcan”, sostuvo el exmandatario de la República.

El proceso de mi Gbno desmovilizó, aprox/, 35 mil paramilitares y 18 mil guerrilleros. Estoy esperando las pruebas de la calumnia de Mancuso.



Que el Pte lo nombre gestor de paz no importa, lo grave es que mienta y que haya discriminación.



Deberían dar el mismo status a otros… — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) July 23, 2023

Publicidad

El anuncio de Gustavo Petro

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció que tomó la decisión de nombrar al exjefe paramilitar Salvatore Mancuso como gestor de paz. La noticia la dio a conocer en la mañana de este domingo, 23 de julio de 2023, a través de su cuenta en Twitter.

"El proceso de paz entre el gobierno de Uribe y los paramilitares aún no ha terminado, aún no se sabe toda la verdad, las haciendas entregadas en parte se han perdido en manos del Estado, recicladas a nuevos grupos que heredan el paramilitarismo, muchos cuerpos de víctimas aún no han sido encontrados", escribió el mandatario.

Publicidad

En ese sentido, el presidente de la República agregó lo siguiente: "Para terminar el proceso y lograr la completa paz, he decidido nombrar a Salvatore Mancuso como gestor de paz".