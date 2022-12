Uribe reconoce “asomos de tranquilidad” en el proceso de paz

De la calle hablo durante un debate en el Senado sobre los escenarios en los que el Gobierno aceptaría un cese bilateral del fuego.

"No estamos hablando de amnistías ni de treguas, solo cuando veamos que se haya avanzado", aseguró.

Sostuvo, además, que la posibilidad de decretar cárcel para los guerrilleros no dependerá del Gobierno ni de los negociadores, sino que esto depende de los colombianos.

Durante el debate, hubo controversia por las cifras que reveló el Centro Democrático para demostrar que la violencia se ha recrudecido. Sin embargo, el Gobierno aseguró que durante el proceso de paz se han desmovilizado más de 3.000 guerrilleros y 175 niños han regresado a su hogar.

Por su parte, el ministro de Defensa Luis Carlos Villegas aseguró que las Fuerzas Militares no están desmotivadas y que por el contrario creen que “la paz está cerca”.

A su turno, el senador Álvaro Uribe Vélez reconoció por primera vez que hay avances en materia de armas y justicia. Señaló que la única manera de que exista reparación es garantizando que los guerrilleros vinculados a delitos de lesa humanidad paguen con cárcel sus faltas.