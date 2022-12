Uribe rectifica: dice que Hollman Morris no apoya el terrorismo

En la tarde de este viernes el senador del Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez y el concejal de Bogotá, Hollman Morris Rincón, firmaron una conciliación en el marco de la denuncia presentada por delitos de injuria y calumnia por parte del exgerente de Canal Capital en contra del expresidente.

En la diligencia, que duró tres horas, el congresista firmó el acta de conciliación. En la sala presidida por el magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Fernández Carrier, las dos partes llegaron a un acuerdo que le pone final a actuaciones penales.

“Me ha manifestado que no hace parte ni ha hecho parte del terrorismo, yo le creo, y si lo he dicho lo rectifico. ¿Por qué lo dije? Porque las palabra y actuaciones del doctor Hollman Morris en relación con mi gobierno, mis compañeros, mi familia y mi persona, y su coincidencia con detractores me hicieron pensar lo que hoy rectifico”, leyó Uribe.

Por su parte, Morris aseguró que acepta la disculpa del exmandatario. “Reconozco el gesto del expresidente y reconozco, como dije en la audiencia, cuánto nos hubiéramos ahorrado si hubiéramos dialogado, por eso reconozco hoy el valor del diálogo y la reconciliación. Acepto su texto expresidente”.

Morris le obsequió al expresidente el libro El Factor Humano de John Carlin, “quien resalta el proceso de reconciliación. Quiero enviarle un mensaje a los trabajadores de Canal Capital para que defiendan el derecho fundamental a la dignidad y libertad de prensa”.

La denuncia tiene como origen los señalamientos hechos por el senador en septiembre de 2014 en las que calificó a Canal Capital de tener “vínculos con el terrorismo”, haciendo referencia a que Hollman Morris tenía afinidad con la guerrilla de las FARC.

Debido a esto el periodista aseguró que con sus acusaciones el congresista puso en riesgo su integridad personal y la de los trabajadores del canal público, hecho por el cual presentó una denuncia ante la Corte Suprema de Justicia.