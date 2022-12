Uribe responde a petición del procurador para unirse a comisión de paz

El expresidente y ahora senador colombiano Álvaro Uribe anunció este domingo la creación de un grupo de estudio del proceso de paz en el seno de su partido y no se pronunció sobre su participación en la Comisión Asesora creada por el mandatario Juan Manuel Santos e integrada por diferentes vertientes políticas.

(Lea la carta del senador Uribe aquí)

En una carta dirigida al procurador general, Alejandro Ordóñez, quien había mediado para que Uribe forme parte de esa comisión, reiteró sus críticas con respecto a las negociaciones de paz que adelanta el Gobierno con las FARC en Cuba desde hace más de dos años.

El grupo de estudio de su partido, el Centro Democrático, estará conformado por el excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga; el coordinador de asuntos internacionales de la organización política, Carlos Holmes Trujillo; el senador Alfredo Rangel y el excomisionado de paz Luis Carlos Restrepo.

Restrepo, quien fue el alto comisionado de Paz de Uribe, se encuentra en paradero desconocido tras ser acusado de organizar el montaje de una falsa desmovilización de 62 guerrilleros de las FARC en 2006.

Hace unos meses reapareció telefónicamente para asegurar que no es prófugo sino un "asilado político" en un país que no reveló.

Este grupo asesor del Centro Democrático trabajará en paralelo a la Comisión Asesora de Paz cuya creación anunció Santos el pasado martes y que está integrada por representantes de diferentes vertientes políticas y otras fuerzas vivas del país.

De la Comisión forman parte el exalcalde de Bogotá Antanas Mockus; la presidenta del partido de izquierdas Polo Democrático Alternativo y excandidata presidencial, Clara López; y el cardenal Rubén Salazar.

Igualmente la integran el presidente del grupo Bancolombia, Carlos Raúl Yepes; el líder de la Confederación General del Trabajo (CGT), Julio Roberto Gómez; el general en retiro y exministro de Defensa Rafael Samudio Molina, así como la exguerrillera del desmovilizado Movimiento 19 de Abril (M-19) y exsenadora Vera Grabe.

Asimismo, formarán parte la exministra y presidenta de la Corporación Manos Visibles, Paula Moreno, y la líder indígena Ati Quigua.

Óscar Iván Zuluaga también fue invitado, pero rechazó formar parte del grupo.

En su carta, Uribe explicó a Ordóñez que la comisión del Centro Democrático "seguirá exponiendo" sus "preocupaciones" al representante del Ministerio Público, así como a la ciudadanía y la comunidad internacional.

Asimismo, subrayó que los apuntes que salgan de ese grupo de estudio también serán puestos a disposición de diferentes integrantes de la Comisión Asesora de Paz como el expresidente Andrés Pastrana y la excandidata presidencial Marta Lucía Ramírez.

Uribe también destacó en su carta que "la delincuencia (de las FARC) está hoy más poderosa que hace cinco años, ha recuperado vocería política y capacidad para la acción criminal".

En este sentido, reiteró la necesidad de que los cabecillas de esta guerrilla que se desmovilicen vayan a la cárcel, "así las sentencias sean reducidas" y reclamó que "gocen de elegibilidad política".

Desde que se iniciaron las negociaciones de paz entre el Gobierno y las FARC, Uribe y su partido han sido duros opositores del proceso.

(EFE)