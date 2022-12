Uribe revela las propuestas de su programa electoral

Sin mencionar el nombre del actual presidente, Juan Manuel Santos, Uribe criticó las bases de ese Gobierno, incluido el proceso de paz que lleva a cabo con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en La Habana desde hace un año.

El expresidente Álvaro Uribe desgranó en un largo discurso la oferta de "fortaleza" que a su juicio representa su opción política, el movimiento Uribe Centro Democrático (UCD), que elegirá al candidato para las elecciones presidenciales del 25 de mayo de 2014.

Uribe, quien no puede volver a ser presidente tras haber agotado los dos periodos que contempla la Constitución, se ha convertido en el propulsor de este movimiento que celebra su primera Convención Nacional y que tiene tres precandidatos: Óscar Iván Zuluaga, Francisco Santos y Carlos Holmes Trujillo.

No obstante, el expresidente determinó las que serían sus propuestas de programa electoral en un discurso de doce páginas estructurado en los ejes de seguridad, inversión, cohesión social, Estado austero y diálogo popular permanente.

"El dilema actual llevaría al Gobierno a entregarle el país al terrorismo para garantizar la reelección (de Santos) o dejar a la próxima administración la herencia de unos criminales revividos y envalentonados", afirmó.

Además, aseguró que el actual Gobierno perdió la "oportunidad de desmantelar la capacidad de los terroristas de cometer crímenes en Colombia", lo que tendrán que recuperar los "compañeros" de la opción uribista, dijo.

"Por eso estamos en pie de lucha, con las convicciones inalteradas, que es lo único que podemos ofrecer a Colombia.

Tengamos cuidado que habrán de ofrecernos Gobiernos ilustres, permisivos del terrorismo, de conocidos resultados mediocres en seguridad, inversión y política social", arengó.

Y concretó: "En lugar de la debilidad y la tibieza en el comportamiento, que muchas veces esconden el discurso fuerte, debemos preferir la fortaleza que garantice desempeños sobresalientes".

Uribe señaló que hoy Colombia se debate entre "la preocupación por el retroceso" que ha supuesto el Gobierno de Santos respecto del suyo, y el espíritu "de firmeza en la lucha para recuperar el rumbo de la patria, que iba mejor, con limitaciones y dificultades, pero con claridad en el horizonte", presente en el uribismo, agregó.

Entre otras propuestas, el expresidente destacó la importancia de restablecer la confianza y la moral de la tropa, acercar las Fuerzas Armadas a la sociedad y que el presidente, en lugar de "desorientarlas" e "igualarlas con el terrorismo, las quiera y las dirija", siempre de la mano de la Justicia.

Uribe denunció que el Gobierno actual ha acumulado tres años de "descuidos a sectores productivos como el agro y la industria", y apuntó que algunos inversores retiraron sus dineros por la desconfianza hacia el proceso de paz.

"Este Gobierno ha disminuido la confianza inversionista que heredó y la entregará erosionada. Los nuestros habrán de fortalecerla", sentenció.

También hizo alusión a la lentitud en la puesta en marcha de la minería y las demoras que representan las consultas a las comunidades, que requieren de reglamentación, por lo cual abogó por la descentralización del Estado.

En cuanto al tema social, argumentó que en la gestión de Santos ha habido más publicidad que resultados, y apostó por medidas educativas como la "jornada única escolar con dos comidas", la apuesta por el empleo juvenil, esfuerzos para el emprendimiento y la abolición de la reforma a la salud que promueve Santos.

Por último, Uribe reconoció haber cometido errores en el pasado, y concluyó: "Hemos aprendido, queremos mejorar". Con su discurso, el expresidente dio comienzo al debate sobre políticas de seguridad democrática y advirtió que al final de cada bloque se abrirá el turno para el voto "individual y secreto" por las tesis de alguno de los tres precandidatos.

Uribe no participará en la votación por Trujillo, Zuluaga y Francisco Santos, que estará controlada por un tribunal de garantías y concluirá el sábado con la elección del candidato de UCD.