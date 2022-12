Uribe sabía lo del hacker Andrés Sepúlveda, asegura testigo español

Rafael Revert , el experto en informática español que grabó al candidato Óscar Iván Zuluaga con el hacker Andrés Sepúlveda, dijo que el expresidente Álvaro Uribe sabía qué se estaba haciendo. En la grabación revelada por Blu Radio el testigo asegura que dos miembros de la Policía entregaban información, al parecer clasificada. (Más acusaciones: A hacker le ofrecieron contratos en eventual gobierno de Zuluaga, dice testigo).

"Uribe si sabía esto, lo que estaba haciendo. Porque obviamente el contrato de la plata de la campaña la manejan los dos directamente. La campaña negra, que es la parte de las redes sociales. Las otras dos, lo del proceso de La Habana no sé si estaba totalmente a sabiendas de todo, pero sí estaba a favor de esto, de lo que se estaba haciendo. Estaba a favor totalmente de bajarse del proceso de paz", declaró Revert. (Más revelaciones del español que grabó a Zuluaga y el hacker).

Así mismo, el español sostuvo que según Sepúlveda, Uribe Vélez visitó la oficina de Sepúlveda antes que se presentara el escándalo del espionaje.

"Me hicieron un contrato. (Sepúlveda) me dijo específicamente que Uribe había ido una vez a la oficina, al inicio del contrato a ver quién era Andrés Sepúlveda y a conocerlo. Yo nunca vi a Uribe, en ningún momento vi a Uribe", declaró el testigo.

El español, quien se encuentra en el programa de protección de testigos de la Fiscalía también reveló que en la Casa de Nariño, Sepúlveda presuntamente tenía contactos para conocer datos sobre la campaña de Santos.

"Había contactos por ahí adentro... Extremadamente importante saber qué está haciendo la campaña de Juan Manuel Santos para que Óscar Iván se prepare. Sí vi documentos de la Casa de Nariño, ahí dentro", dijo Revert.

El testigo clave contra Sepúlveda, le presentó a la Fiscalía dos fotos y la identidad de miembros de la Policía que al parecer proporcionaban información al hacker. Además explicó cómo se interceptaban los correos de los jefes guerrilleros de Cuba , para conocer 24 horas antes los comunicados que se iban a emitir sobre el proceso de paz.

En total, Revert entregó 15 videos y varias fotografías que él mismo tomó, como prueba para las autoridades.