Uribismo rechaza blindaje de los acuerdos de paz y anuncia que buscará referendo derogatorio

Mientras que la Corte Constitucional explicó los alcances de su decisión, que impide que sean modificados en tres gobiernos, la oposición promete acciones.

Al considerar que la paz es parte de la Constitución y que debe tener algún tipo de estabilidad, el alto tribunal aclara que el acuerdo es la base para que el Congreso implemente lo acordado.

"El acuerdo no tiene en sí mismo valor normativo sino que requiere incorporación a la Constitución como se ha venido haciendo a través de reformas constitucionales, leyes con fuerza de ley o leyes aprobadas por el Congreso", señaló Luis Guillermo Guerrero, presidente de la Corte.

El tribunal determinó unos requisitos que el Congreso debe cumplir para ajustarse a los acuerdos.

“Hace referencia a la conexidad que deben guardar las normas y leyes de implementación con el Acuerdo Final, así́ como a su concordancia con las finalidades del mismo. Segundo, la expresión obligación del segundo inciso del artículo primero se refiere a una obligación de medio, esto es de llevar a cabo los mejores esfuerzos para cumplir con lo establecido en el Acuerdo Final, entendido como política de Estado”, añadió Guerrero.

El Gobierno aseguró que el fallo es legítimo.

Por su parte Timoleón Jiménez de la FARC expresó en su cuenta de Twitter: “en medio del atraso en la implementación e intenciones de modificar lo acordado, blindaje al acuerdo final es un espaldarazo a la paz".

Frente a este fallo no procede ningún recurso por ser un fallo de constitucionalidad.

Uribismo rechaza fallo

Para el Centro Democrático, la Corte Constitucional está violando el principio democrático al cerrar la puerta a los próximos tres gobiernos para poder tocar los acuerdos.

“Nosotros ya estábamos preparados para esto y por eso tenemos inscrito un comité para promover la recolección de firmas y llevar a los colombianos a un referendo derogatorio. Que sean los colombianos los que decidan si quieren que esos acuerdos están en la constitución tengan ese blindaje jurídico”, expresó la senadora Paloma Valencia.

“El único camino que nos queda es una asamblea nacional constituyente, Colombia no es Venezuela”, dijo por su lado el precandidato presidencial Alejandro Ordoñez.

El gobierno sostiene que el acuerdo no puede ser modificado sustancialmente.

“Es decir lo que hay es que continuar con el desarrollo a los mismos, así que los que estaban pensando en recoger firmas creo que es mejor que les den otros destinos”, aseguró el ministro del Interior, Guillermo Rivera.

Para la senadora Viviane Morales, el constituyente primario, que es el pueblo, sí puede modificar los acuerdos.

Expertos constitucionalistas opinan lo mismo.

“El constituyente primario sigue siendo legitimo para modificar el contenido de la Constitución y recordemos que los mecanismos de participación son una asamblea nacional constituyente y un referéndum, mecanismos para alterar o modificar el contenido de la Constitución”, dice Luisa Fernanda García, experta en derecho constitucional de la Universidad del Rosario.

Para Morales es positivo que la Corte esté diciendo que el texto de La Habana no es parte de la Constitución, sino lo que apruebe el Congreso de la República.

Vea también:

Corte Constitucional blindó acuerdos de paz con FARC para los...