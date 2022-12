Uribistas, Polo y FARC, preocupados por ley de tierras

También hay inquietud en gremios. Gobierno recalcó que la propiedad privada no se verá afectada con la iniciativa, que comenzó a socializarse en Villavicencio.

Jaime Amín, senador del Centro Democrático, estima que con las concesiones dadas a la guerrilla se va a “desvalorizar el concepto de propiedad privada”. Además, que “va a desconocer a otros para facilitar que más de 5 millones de hectáreas puedan ser entregadas a quienes realmente no son los poseedores y propietarios”.

Por su parte, Víctor Correa, del Polo Democrático, sostiene que el Ejecutivo mantiene con el decreto “la misma agenda política de una paz barata, no una voluntad real de atender las necesidades del campo de nuestro país; si ese fuera su espíritu, si esa fuera su intención, lo hubiera hecho desde los paros agrarios del 2013”.

Las FARC también se pronunciaron. “Se trata de una propuesta que no ha sido presentada formalmente ni discutida en la comisión de implementación y seguimiento al acuerdo final”, según Jairo Estrada, de Voces de Paz.

El proyecto, considerado uno de los puntos fundamentales para la implementación del acuerdo de paz con las FARC y del que ya se conoce el borrador, será debatido en el Congreso.