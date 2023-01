Usando #ConFajardoyDeLaCalle, ciudadanos promueven una alianza a través de redes sociales

Además 3.000 personas firmaron una carta en la que no les piden que se unan, sino que anuncian que votarán por uno de ellos.

¿Sergio Fajardo o Humberto de la Calle? Esa es la gran duda que se les presenta hoy a un amplio número de ciudadanos que quiere respaldar una candidatura de centro. Por eso en las últimas horas dieron a conocer una comunicación a través de las redes sociales.

"(...) nos comprometemos a votar o por Fajardo o por De la Calle (...) luego de un proceso de selección que identifique la candidatura que mejor nos asegure el triunfo", dice la misiva.

"Si ellos logran superar los problemas políticos y jurídicos que les han dificultado hacer un acuerdo pues magnífico, nosotros lo apoyamos, pero si no, pues lo que vamos a hacer es que los ciudadanos que estamos en esta movilización vamos a votar por uno solo de los candidatos", indica Héctor Riveros, promotor de la iniciativa.

A esta carta se le ha sumado una tendencia en redes sociales llamada #ConFajardoyDelaCalle, que dice que aún quedan salidas jurídicas en dado caso que los candidatos quieran aliarse, una consulta sería la más clara.

"Pero la consulta se puede hacer en cualquier momento y de cualquier manera, no se tiene que hacer pues como se hizo la del 11 de marzo o la de noviembre con la participación de la Registraduría, hay métodos; los partidos hacen consultas más o menos permanentes", explica Riveros.

Esperan llegar a 2 millones de firmas que respalden la carta antes del 15 de abril y aseguran que la fecha clave es un mes antes de las elecciones presidenciales, plazo máximo para que los partidos revoquen sus candidaturas presidenciales.