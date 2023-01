Uso malicioso de redes sociales en las aulas puede ser causal de expulsión

Así lo determinó la Corte Constitucional al fallar una tutela en contra de un estudiante que compartió la foto de una compañera con malas intenciones.

Que un joven comparta con otros la foto de una compañera desnuda y la rote no es un juego, puede terminar en una acción penal y faculta al colegio a emprender sanciones que pueden llegar a la expulsión.

Así lo determinó el alto tribunal, que sostiene que no se violan los derechos de menores cuando son expulsados por estar involucrados en el uso malicioso de las redes sociales.

“El hecho de que una conducta negativa sea realizada por muchos no implica que no deba ser reprochada y sancionada; al contrario, precisamente debe ser sancionada para enviar un mensaje claro a la comunidad de que no es una conducta aceptada socialmente y que, por ende, su ejercicio acarrea consecuencias”, indicó la corte en su fallo.

Para el presidente de colegios privados, esta sentencia busca poner freno a conductas que pueden llegar hasta lo penal.

"A veces los muchachos toman esto como un juego y no solo hacen ‘bullying’ sino que caen en la pornografía infantil a una temprana edad que nosotros debemos evitar desde todo punto de vista en las aulas; esta sentencia es muy clara", explicó Manuel Bernal, presidente de la Asociación de Colegios Privados.

Para la corte, esta época de avances tecnológicos conlleva retos para los directores de los establecimientos educativos, sus profesores y los padres de familia.

“Si tú como padre alcahueteas comportamiento como estos y tú desde pequeño ves que estás llevando a la casa objetos que no son de él, que está tomando fotos no autorizadas, que está rodando imágenes de compañeros desnudos o en ropa interior, eso es pornografía infantil. Tú como padre de familia debes tomar medidas”, señala un profesor de ética.

¿Esto podría ir de la mano con la propuesta de prohibir los celulares en los colegios?

"Nosotros no podemos enseñarles a los muchachos una cosa en el colegio y que ellos vivan otras cosas afuera. ¿Por qué no pueden llevarlos?, sí los pueden llevar. ¿Que los distrae?, ese es un problema de autoridad de profesor”, explica Bernal.

Para la Corte Constitucional, para proceder a la expulsión se debe probar suficientemente la conducta y respetar el debido proceso para el estudiante que ha cometido la falta.

Vea también:

Atrapados en las redes: cada vez más personas se vuelven dependientes de las plataformas digitales