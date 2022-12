“Usted mató a mis hijos”: madre de víctimas de Manzanera pide enviarlo a prisión

“Maldito, usted me mató a mis hijos” fue el grito que profiri[o Ana Sánchez tras la audiencia en la que un juez extendió el beneficio de libertad condicional al piloto Ernesto Manzanera.

La familia Moreno Sánchez no tiene paz desde la madrugada del 2 de diciembre del año pasado, cuando el hoy sindicado protagonizó un choque en la Autopista Norte, donde perdieron la vida cuatro de sus integrantes.

“El juez tomó mal una decisión. Que ojalá no le pase nada malo a la familia de él, porque es un dolor inmenso”, declaró la mujer.

Luego de recibir el beneficio, Ernesto Manzanera, copiloto de la aerolínea Avianca, salió del complejo judicial de Paloquemao sin el acompañamiento del Inpec.

Según el juez del caso, enviarlo a la cárcel no era un mensaje para la sociedad.

Manzanera, quien se declaró inocente de homicidio culposo agravado, se presentó 15 horas después del accidente a las autoridades. La madrugada en que ocurrió la tragedia, tampoco ayudo a las víctimas. Ante la delicada situación, los parientes de los fallecidos aspiraban a que él fuera enviado a una cárcel.

En tanto que Manzanera vuelve a la tranquilidad de su hogar, la Fiscalía prepara el escrito de acusación con el que espera demostrar que el sindicado incurrió en conductas delictivas el día de la tragedia.