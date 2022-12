“¿Usted no sabe quién soy yo?”: multan a abogado por usar esta frase

La frase que ya se ha vuelto costumbre entre ciudadanos que buscan irrespetar la autoridad y no acatar las normas le costó, por primera vez, a alguien.

“Ahí está ese perro hijue… para cogerlo y darle en la jeta. Él no sabe quién soy yo, él no sabe con quién se metió”, fueron los improperios que el abogado lanzó con el juez José Guarnizo Nieto.

Nieto decidió tomar acciones legales y le impuso una sanción disciplinaria al hombre, quien era investigado, además, por supuestas tácticas dilatorias.

“Él estaba muy exaltado y me dijo que no sabía con quién me estaba metiendo, con palabras injuriosas”, detalló Nieto, quien insistió en que la sanción debe ser ejemplarizante.

El juez enfatizó en que este caso debe servir como precedente para que no se vuelvan a presentar agresiones a autoridades.

Por otra parte, el abogado José Antonio Devia se defendió y aseguró que nunca insultó al juez.

Judicatura, no obstante, advirtió al juez Nieto que no puede aplicar la justicia por su cuenta.