“Usted no tiene autoridad moral”: senador Galán encara a Uribe por marcha del 1 de abril

El expresidente contrapunteó recordándole al senador un cargo que supuestamente le pidió durante su Gobierno.

Con este video, que para muchos se trata de un memorial de agravios, el congresista Juan Manuel Galán criticó la marcha contra la corrupción convocada por el expresidente y senador Álvaro Uribe:



“A usted se le olvida cómo cambió la Constitución a su medida para perpetrarse en el poder, repartiendo notarías entre los congresistas. Se le olvida cómo utilizó los organismos de inteligencia como el DAS para perseguir a la oposición para chuzar a la Corte Suprema de Justicia, para interceptar a los periodistas”, son algunos de los temas que le reclama el senador del Partido Liberal.

El expresidente, del Centro Democrático, le respondió: “eso si no se le ocurrió a usted cuando me pedía que lo nombrara, como lo hice, en un muy importante cargo en la embajada de Londres”.

Galán dijo que su presencia en Londres obedeció a una beca y arremetió por el escándalo de Odebrecht en la campaña 2014, a lo que Uribe respondió que no existían sobornos.

Las mutuas acusaciones se presentaron tras el regreso del senador Álvaro Uribe a las plenarias luego de cumplir una incapacidad médica, y tres días antes de la marcha convocada por el uribismo.