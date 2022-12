“Usted y Bustos dirigieron una organización criminal”: Fiscalía a exmagistrado Ricaurte

Una juez envió a la cárcel al expresidente de la Corte Suprema, tras escuchar las pruebas sobre un presunto cartel al más alto nivel en la justicia.

"Los hechos no tienen precedencia en la historia de Colombia, nunca antes se había prostituido la profesión de abogado, ni el ejercicio de la magistratura". Así de contundente fue la acusación del fiscal Jaime Camacho, quien el jueves le quitó la careta de jurista impoluto a un intocable: el expresidente de la Corte Suprema de Justicia Francisco Javier Ricaurte, quien amaneció en la cárcel La Picota.

"Entre los años 2013 y hasta 2017, usted y José Leonidas Bustos Martínez, promovieron y dirigieron una organización criminal”, indicó tajante Camacho.

Según la Fiscalía, los poderosos exmagistrados de ese alto tribunal José Leonidas Bustos y Camilo Tarquino, además del actual magistrado Gustavo Malo y el abogado Gustavo Moreno, integraron una mafia que torció expedientes en la corte y en la Fiscalía.

“La forma en que operaba la organización implicaba la reunión de sus integrantes en la residencia de Ricaurte, en la del doctor Bustos y en lugares públicos: hoteles, restaurantes e inclusive fuera del país como ocurrió a final de año en el hotel Marriot de Miami”, se escuchó en la audiencia.

Un cartel que, según el ente investigador, no solo frenó la captura del congresista Musa Besaile por parapolítica a cambio de 2.000 millones de pesos, sino que congeló otro proceso en la corte en favor del senador Álvaro Ashton por 1.200 millones de pesos. Para eso, sacaron al magistrado auxiliar que investigaba al congresista.

"Igualmente se logró desaparecer evidencia en el expediente en la Corte Suprema de Justicia que mostraba la relación entre el doctor Ricaurte y el señor Ashton".

El fiscal también aseguró que el expresidente de la corte Camilo Tarquino le pidió un dinero al exgobernador Alejandro Lyons para limpiar su responsabilidad en el saqueo a Córdoba.

Según la imputación, Tarquino le dijo a Lyons "que debía pagar 20 mil millones de pesos con la finalidad de solucionar definitivamente sus problemas, para lo cual afirmó que había un equipo de magistrados dedicados a ese tipo de actividades”.

El mismo cartel también favoreció al exgobernador del Valle, Juan Carlos Abadía. Para ello, Francisco Ricaurte y el fiscal Alfredo Bettin, ficha del exmagistrado, acordaron archivarle dos casos. Bettín salió súbitamente esta semana del organismo investigador.

"La manera de manejar los procesos incluía estrategias como utilizar la información privilegiada que obtenían de ellos, manipulaban testigos para cambiar versiones, instrumentalizaban a los medios de comunicación para restar credibilidad a los testigos que mantenían sus versiones, desaparecían o alteraban evidencias y obtenían decisiones con apariencia de legalidad que favorecían a sus clientes con la intervención de los funcionarios del más alto nivel que tenían a cargo esos procesos a quienes les pagaban dinero por hacerlo”.

Camacho también aseguró que esta mafia del más alto nivel utilizó al fondo de proyectos de desarrollo Fonade, fortín político de Musa Besaile y Bernardo ‘el Ñoño’ Elías, para garantizar la impunidad de sus clientes.

De hecho, Ricaurte hizo nombrar como director del Fonade a Alfredo Bula Dumar.

Con todas esas evidencias, a las tres de la madrugada de este viernes, la jueza 40 de garantías decidió enviar a Ricaurte tras las rejas y señaló:

"Todos estos tipos de conductas están alterando el estatus quo, están afectando el estado social y democrático del derecho que hace que se pierda la credibilidad en la justicia, que esta toga que se porta el día de hoy también se porte con tristeza".

Cabizbajo, el otrora todopoderoso Francisco Ricaurte abandonó el complejo judicial de Paloquemao, pero antes dijo enfático: "Nunca he recibido un peso absolutamente de nadie".

Junto con la Fiscalía, la Corte Suprema de Justicia y la Comisión de Acusación del Congreso avanzan en frentes paralelos para destapar el peor escándalo de corrupción de la justicia en Colombia.

