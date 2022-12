Usuarios de EPS Sanitas siguen sufriendo consecuencias de hackeo: “No contestan ni el teléfono”

Más de cinco millones de usuarios de la EPS Sanitas siguen afectados por el hackeo que mantiene sin sistema a la entidad. Hasta una de las sedes llegó Noticias Caracol y constató las largas filas que deben hacer los ciudadanos, así como los problemas a los que se enfrentan por esta situación.

“Hace 11 días me incapacitaron y la incapacidad no me ha llegado. Y no me dan razón de nada”, explica Marilsa Hernández.

“Mi problema es que viene uno a pedir los medicamentos y dicen que no hay sistema, que vuelva en 72 horas o que lo envían al correo, y cuando lo envían al correo ya han pasado más de 15 días y la autorización que llega está sin ninguna validez. Entonces tienen que repetir la operación”, añade otro usuario.

“La verdad no me pude ni comunicar, los teléfonos no contestan y los correos tampoco los responden. Llevamos así desde octubre”, concluye.

Los usuarios piden a la EPS Sanitas ajustar pronto el sistema para que la situación se normalice.