Usuarios de Transmilenio, incómodos por aumento de vendedores ambulantes

Los pasajeros Transmilenio manifiestan su molestia con la presencia de vendedores ambulantes en los autobuses de este sistema.

Elías Marín Agudelo es una de las personas que trabaja en esta modalidad. Asegura que es desplazado por la violencia, que llegó hace un poco más de un mes y que tiene que mantener a tres hijos. Como él, son muchos los ciudadanos que se rebuscan en el sistema de transporte

"En la ciudad me toca trabajar así, porque yo he buscado trabajo, empleo y no puedo conseguir porque no tengo quien me recomiende", sostiene Agudelo.

La situación ha llegado al extremo que en la estación de la avenida Jiménez con Caracas, en el centro de Bogotá, las plataformas de embarque y el túnel están invadidos por vendedores informales.

La policía de Transmilenio asegura que todos los días se realizan operativos para evitar la invasión del espacio público. De acuerdo con el coronel José Luis Palomino, comandante de la policía de los articulados, se trata de "sanciones de control, que están determinadas: expulsión del sistema porque las personas que invaden el espacio público no pueden estar dentro del sistema".

Ante la problemática, el coronel Palomino hizo un llamado a los ciudadanos para que se abstengan de adquirir estos productos.

Según las autoridades, en los últimos cuatro días se han impuesto cerca de 500 sanciones se han impuesto a vendedores ambulantes dentro de Transmilenio.