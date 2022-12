Usuarios denuncian abusos en cobros de parqueaderos de Bogotá

Hay una alta percepción en la ciudadanía bogotana sobre el abuso en las tarifas de los parqueaderos. Según el concejal capitalino, Javier Palacio, el 90 % de los parqueaderos públicos en la capital del país, no cumple con los topes de las tarifas estipuladas por decreto, en 2010.

El cabildante afirma que las localidades en donde se presenta el mayor número de cobros irregulares en estos establecimientos son Chapinero, Usaquén, Suba y Engativá.

Para evitar ser víctima de excesos en cobros tenga en cuenta que si un parqueadero está asociado a un uso, como el de un centro comercial, el de la terminal terrestre o el aeropuerto, la tarifa permitida es de 48 pesos el minuto. Si sólo tiene un nivel debe cobrar 67 pesos el minuto.

En caso de que el parqueadero tenga segundo nivel o es en un sótano, lo autorizado a cobrar es 95 pesos el minuto.

Según Palacio, desde hace cuatro años, el Distrito no actualiza el decreto de tarifas de parqueo. Además que no se hacen controles periódicos a estos establecimientos.