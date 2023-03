Ahora no

Vacaciones de un trabajador no pueden ser otorgadas con condiciones: Corte Suprema de Justicia Al fallar una tutela, la Corte Suprema de Justicia advirtió que las vacaciones son un tiempo de desconexión del trabajador. Por ello, no se pueden otorgar bajo la premisa de que se deberán evacuar las tareas que este no hizo en ese tiempo.