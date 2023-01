Valiente mujer retuvo a hombre que la manoseó en un bus de Tunja

Lo enfrentó y, con ayuda del conductor, logró detenerlo hasta que llegó la Policía. El sujeto llevaba un brazalete del Inpec, pues tenía casa por cárcel.

"Lleva una maleta, un maletín, se lo pone sobre sus piernas y empieza a tocarme. Lo primero que hizo fue rozar su pierna contra la mía. Yo pensé que me iba a robar el celular y lo saqué, lo cambié de bolsillo. Ya después él empezó a tocarme, cogió su mano y la mandó para mi parte íntima", relató la afectada.

La víctima no aguantó y enfrentó al abusador. Pidió auxilio y el único que le ayudó fue el hombre que conducía el bus, quien no dejó bajar al sujeto cuando intentó escapar.

"No sé de dónde saqué fuerza y rápidamente llamé al 123, me contestaron y en la próxima parada, que fue en el barrio Villa Luz, ahí ya estaba el cuadrante. Le hicieron la captura y ya puse la denuncia", explicó la mujer.

Ante el hecho, la coronel María Emma Caro, comandante de la Policía de Tunja, explicó que sobre el hombre ya había una medida de aseguramiento, es decir, tenía casa por cárcel y la estaba incumpliendo. “Registra 15 anotaciones por diferentes delitos”, añadió.

El señalado abusador fue cobijado con medida de aseguramiento intramural en la cárcel distrital de Tunja.