Valientemente, mujer enfrentó a ladrón que a cuchillo le robó su mascota

Con las manos laceradas y varios hematomas terminó María Giraldo, luego de defender a sus dos perros de los ladrones. Sin embargo, la cachorrita fue hurtada y hoy es buscada por sus dueños.

“Me tira al piso para ver si soltaba a los cachorros, yo no los solté, sino que en el piso sacó una navaja, yo cierro mis ojos y digo ‘aquí me mató, pero que me mate’”, narró la mujer.

Según los vecinos del barrio Gilmar, la inseguridad en la zona se ha vuelto insoportable.

Según el programa Bogotá cómo vamos, en el primer semestre de 2016 se presentaron 13.366 atracos en la ciudad, en promedio 73 cada día.