Valorar a los afrocolombianos, tema clave en reunión del papa Francisco con jesuitas en Cartagena

Carlos Correa S. J., provincial de esta orden religiosa, dio detalles de su encuentro con el sumo pontífice y su agenda en la ciudad amurallada.

Jorge Mario Bergoglio se convirtió en el primer jesuita en ocupar la silla de san Pedro, pero detrás de este nombramiento está una historia:

Es cierto es la primera vez que un jesuita llega a ser papa. Nuestro fundador san Ignacio de Loyola vivió una época donde había una lucha por el poder dentro de la iglesia y nos pidió a los jesuitas que nunca aspiráramos a ser obispos ni cardenales, solo dejó una entrada y es que nosotros obedecemos al papa, revela Correa.

Justamente Bergoglio obedeció al papa Juan Pablo II cuando lo nombró obispo y después cardenal.

Con el estatus de santo padre, ¿el papa Francisco deja de ser jesuita?

CC: No ahora sino desde cuando fue nombrado obispo. De corazón sigue siendo jesuita porque tiene el espíritu de los jesuitas, pero jurídicamente ya no pertenece a nuestra comunidad, es independiente.

¿Van a tener una reunión con el papa Francisco?

CC: Sí, vamos a estar en Cartagena porque él va a la iglesia de san Pedro Claver. En la parte de afuera va a rezar el ángelus y luego entra a la iglesia donde están los restos de san Pedro Claver para orar un ratico solo y luego va a nuestra casa para saludarnos, un momentico muy sencillo.

¿Qué piensan decirle al papa?

Es muy importante decirle al papa que necesitamos en este país reconocer y valorar mucho más a los afrocolombianos. Cartagena es una ciudad muy bella, pero por otro lado muy discriminatoria, muy excluyente.

¿Tratarán el tema de la discriminación por la condición sexual?

CC: Con el papa no porque en este momento nuestro trabajo en Cartagena es más con las comunidades afrocolombianas y no estamos en un trabajo tan directo con comunidades LGBTI. Pero es muy importante lo que dice el papa: quiénes somos nosotros para juzgar a estas personas. No somos nadie.

Para los jesuitas esta visita del papa Francisco tiene un significado muy importante porque viene a hablar del poder de la reconciliación y la paz espiritual.