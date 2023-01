"Vamos a cumplirles con la paz y la reincorporación": Duque exguerrilleros de las FARC

El mandatario visitó por primera vez una zona de capacitación para excombatientes. Desde La Guajira, también lanzó advertencias.

“Mi presencia aquí es para que la incertidumbre desaparezca, porque yo solamente sé obrar con la palabra y cumpliendo la Constitución y la ley, y lo que pueden recibir todas esas personas que están apostándole a esa reincorporación es que el Estado colombiano va a cumplir”, dijo Duque durante su visita de este viernes al Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación de Pondores (ETCR), ubicado en Fonseca, La Guajira.

Publicidad

“Vamos a cumplirles a los que genuinamente están cumpliendo con la paz y con la reincorporación. Los vamos a ayudar a que ese proceso sea exitoso”, puntualizó.

El mandatario explicó que su compromiso es con quienes “pasen a un camino de actividades productivas, que hagan un proceso interno, emocional, sicológico, personal, de total rechazo a la violencia, que nos permita cumplir con un país donde los bienes públicos en los lugares que son vitales para esa transición se den, como en todo el territorio nacional”.

Además, el mandatario advirtió que no va aceptar la reincidencia y frente a las dudas que les genera las decisiones del fiscal, el mandatario se mostró respetuoso de las actuaciones judiciales.

“Lo que nosotros esperamos siempre es que la repetición no se dé, que no resurja la violencia, que no existan personas con la tentación de estar en actividades ilegales. Creo que ese mensaje debemos dárselo al mundo”, dijo.

Publicidad

Duque estuvo acompañado por el enviado especial de la Unión Europea para el Proceso de Paz, Eamon Gilmore; el Jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, Jean Arnault, y la Embajadora de la Unión Europea en el país, Patricia Llombart, entre otros.