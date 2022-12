Vamos a ir con todo contra los delincuentes disfrazados de hinchas: Santos

"Contra los delincuentes disfrazados de hinchas, vamos a ir con todo", aseguró este jueves el presidente en el coliseo Tibabuyes, en la localidad de Suba.

El mandatario afirmó que "el fútbol no tiene la culpa de la violencia", pues en las últimas tres finales no ha sucedido nada en los estadios, labor por la cual felicitó a las autoridades.

Las palabras del mandatario se dan luego de que, en menos de una semana, tres personas fueran asesinadas en medio de riñas entre hinchas de equipos de fútbol.

"Hay que estimular el fútbol y por el otro condenar la violencia que no está en los estadios, sino en las calles", añadió.

El presidente hizo el saque de honor en el evento ‘Golombiao', en donde dijo que "no por los violentos se va a sacrificar el campeonato de fútbol".

Agregó que es un deporte maravilloso a través de este "se puede lograr que la gente se una, se convierta cada vez en un mejor ciudadano".

También expresó su confianza en que el próximo mes la Selección Colombia clasifique al Mundial de Brasil 2014.

"Suspender el campeonato sería un autogol mundial"

El ministro del Interior, Aurelio Iragorri, fue enfático en afirmar que no se suspenderá el campeonato colombiano, pese a los hechos de violencia de los últimos días.

Con esta afirmación el alto funcionario contradijo las declaraciones del alto consejero para la Convivencia y la Seguridad, Francisco Lloreda, quien había afirmado que el Gobierno analizaba esta medida.

Iragorri explicó que uno de los requisitos para que la selección Colombia participe en el Mundial de Fútbol es que haya torneo en el país.

"No se va a suspender el campeonato ¿Ustedes saben las consecuencias que podría tener esto para el país? Llevamos 15 años sin ir a un Mundial de Fútbol, si suspendemos el campeonato nacional la FIFA nos puede sacar del Mundial. Suspender el campeonato sería un autogol mundial", dijo Iragorri.

Aseguró que se incrementará la seguridad en todos los estadios del país y que se implementará un sistema de medición biométrica en los escenarios deportivos. También se exigirá la cédula para ingresar a un partido de fútbol.

Según explicó Iragorri, hay 400 integrantes de barras bravas identificados como violentos

Burgomaestres de varias ciudades apoyaron las medidas tomadas por el Gobierno. "Si tenemos que hacer requisas biométricas y carnetización de cada miembro de cada barra brava pues lo haremos", dijo Jorge Eduardo Rojas, alcalde de Manizales.

En el mismo sentido se expresó Luis Gerardo Arias, alcalde (e) de Tunja. "Estamos de acuerdo con todas las medidas que propendan para que el fútbol se pueda disfrutar en familia y con respeto".

Un nuevo brote de violencia y no se prestarán los estadios

El alcalde de Bogotá, ciudad donde se presentaron los hechos violentos de los últimos días en torno a los equipos de fútbol, se mostró molesto con el tema.

La alcaldía de Bogotá tomó la decisión de suspender el partido Millonarios-Nacional que debía jugarse el miércoles 25 de septiembre y lo aplazó para el 8 de octubre.

"No queremos un fútbol de un solo color, no queremos un fútbol de muerte. Queremos un fútbol de paz, multicolor y de inclusión juvenil. No estamos dispuestos a que se construya un apartheid (segregación) en el fútbol. El fútbol es tolerancia a la diversidad o no es fútbol", señaló Petro.

Este jueves, la Alcaldía de Bogotá señaló que de presentarse un nuevo brote de violencia en torno al fútbol no se prestará el estadio para el torneo rentado.

Una semana de luto para el fútbol colombiano

Colombia vivió una de las peores semanas que se recuerde por hechos de violencia relacionados con las barras que apoyan a equipos de fútbol.

El domingo 22 de septiembre, Pedro Contreras, un militar retirado de 66 años fue atacado por un grupo de hinchas de Millonarios que también agredió a su hijo, quien portaba una camiseta del Santa Fe. El causante de la herida mortal fue identificado como Camilo Andrés Moreno Cardozo, alias ‘Toledo', por quien se ofrece una recompensa de $15 millones.

E ste joven también está vinculado al asesinato de Sebastián Barahona, quien murió hace tres años cuando fue por usar una camiseta de un equipo. También se le acusa de dejar herido a otro muchacho.

Un día después, Carlos Andrés Medellín, hincha del Nacional, murió víctima de una puñalada durante un enfrentamiento con seguidores de Millonarios en una estación de TransMilenio, en la capital. La pelea quedó registrada en una cámara de seguridad.

Esa misma noche, en la localidad de Suba, otro joven de 21 años fue ingresado al hospital de Suba, víctima de una herida de arma blanca. El agresor portaba una camiseta de Millonarios.

El martes, un aficionado del Medellín fue atacado con machete por seguidores del Atlético Bucaramanga, en la capital santandereana. Este hecho también fue registrado por una cámara.